Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neun EU-Länder hätten auf dem neunten Gipfeltreffen EU-MED9 über die Folgen des Ukraine-Krieges beraten. Die Diskussionen hätten sich unter anderem um die Einführung eines Gaspreisdeckels gedreht. Die meiste Aufmerksamkeit habe jedoch eine andere Neuigkeit erhalten, die auch Wasserstoff-Playern wie Nel zugutekommen könnte.Portugal, Spanien und Frankreich würden gemeinsam an einer Wasserstoff-Pipeline arbeiten. Kurz vor dem Gipfeltreffen habe Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez nun erste Details genannt. Die Wasserstoffröhre solle bis 2030 fertiggestellt sein und von Barcelona durch das Mittelmeer nach Marseille verlaufen. Durch die Röhre werde von Anfang an nur Wasserstoff transportiert werden, etwa zwei Millionen Tonnen pro Jahr, so Sánchez.Sánchez habe die geschätzten Kosten für einen "grünen Transportkorridor" von Portugal durch Spanien bis nach Frankreich mit insgesamt 2,85 Milliarden Euro beziffert. 2,5 Milliarden für die Pipeline durch das Mittelmeer von Barcelona nach Marseille und 350 Millionen Euro für die Verbindung zwischen Portugal und Spanien. Die drei Länder würden darauf setzen, dass die EU bis zu 50 Prozent der Kosten übernehme.Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei die Wasserstoffröhre ein wichtiger Meilenstein, um die EU bis 2050 klimaneutral zu machen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: