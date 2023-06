Bei der Tagung der Ost-Regierungschefs in Chemnitz sei beschlossen worden, einen Verein "Initiative für Wasserstoff in Ostdeutschland" zu gründen. Ziel sei es, Wasserstoff als Energieträger und Rohstoff sowie die Nutzung seiner Potenziale für den Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz in Ostdeutschland voranzubringen, habe es geheißen. Der Bund unterstütze den Verein mit 500.000 Euro.



Wichtig für die Produktion von grünem Wasserstoff seien die Elektrolyseure. Unter anderem würden Nel (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733) und Plug Power (ISIN US72919P2020/ WKN A1JA81) solche Geräte fertigen. Linde (ISIN IE000S9YS762/ WKN A3D7VW) gelte als intimer Kenner der Wasserstoff-Branche und decke die gesamte Wertschöpfungskette ab. Aber auch Hexagon Purus (ISIN NO0010904923/ WKN A2QKGG) habe mit seinen Wasserstoffhochdruckbehältern und -systemen Chancen, vom Bau eines Wasserstoff-Netzes zu profitieren.



Das Thema Wasserstoff werde in Deutschland weiter intensiv diskutiert und stehe entsprechend weit oben auf der politischen Agenda. Allerdings müssten die Entscheidungsträger den Worten auch Taten folgen lassen. Unternehmen wie Nel, Plug Power oder Hexagon Purus könnten perspektivisch von den Wasserstoff-Plänen in Deutschland profitieren. Generell gelte: Einzelinvestments in defizitär wirtschaftende Wasserstoff-Pure-Player seien mit Risiken verbunden.



"Die Rohstofflandkarte der Welt wird sich verändern - weg von Öl und Gas hin zu Wind, Sonne Biomasse", habe Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag in Chemnitz gesagt.