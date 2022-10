Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (18.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Am Samstag habe der skandinavische Wasserstoff-Spezialist einen Großauftrag vermelden können. Die Nel-Aktie könne sich dadurch wieder von ihren jüngsten Tiefständen nach oben absetzen und gewinne zu Wochenbeginn rund zehn Prozent an Wert. Dennoch würden die Analysten von J.P. Morgan unverändert zur Vorsicht mahnen.Die US-Bank JPMorgan habe die Einstufung für Nel auf "underweight" mit einem Kursziel von 10,10 Norwegische Kronen (umgerechnet 0,98 Euro) belassen. Dass das Wasserstoffunternehmen einen Großauftrag des australischen Konzerns Woodside bekommen habe, werde den Anlegern gefallen, so Analyst Patrick Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings bestehe weiterhin das Risiko, dass eine niedrige Auslastung auf die Margen in der Elektrolyse-Industrie drücke.Der Auftrag entspreche fast einem Viertel des am Markt für 2024 erwarteten Umsatzes, habe Jones vorgerechnet. Er könnte also helfen, die Anleger von den mittelfristigen Annahmen zu überzeugen - und dass die Zeit sinkender Prognosen möglicherweise beendet sei. Immerhin seien die Umsatzschätzungen für 2024 im Laufe des bisherigen Jahres um 17 Prozent eingebrochen, so Jones weiter.Er liege mit seiner Prognose noch knapp 5 Prozent unter dem Konsens. Jones habe aber sein "underweight"-Votum untermauert, weil er sich immer noch um die Margen der Elektrolyse-Unternehmen sorge.Vor Kurzem wurde die Empfehlung des "Aktionär" bei 1,10 Euro ausgestoppt. Derzeit befindet sich das Papier auf der Watchlist, so Michel Doepke. (Analyse vom 18.10.2022)Mit Material von dpa-AFX