0,5074 EUR +8,63% (02.02.2024, 11:23)



5,776 NOK +9,81% (02.02.2024, 11:06)



NO0010081235



A0B733



D7G



NEL



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (02.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel richte seine Kundenbeziehung zum US-Lkw-Hersteller Nikola ( ISIN US6541101050 WKN A2P4A9 ), der viel Vertrauen an der Börse verspielt habe, neu aus. Zudem würden die Skandinavier bei einem großen Vorhaben der australischen Fortescue zur Seite stehen. Die zuletzt massiv unter Druck geratene Nel-Aktie könne davon profitieren.Bereits 2018 hätten Nel und Nikola einen Liefervertrag abgeschlossen, der nun gekündigt worden sei. Dafür würden die Unternehmen einen neuen Deal aufsetzen, der die Lieferung von 110 alkalischen Stacks und die dazugehörige "Balance-of-Stack"-Ausrüstung umfasse. Als Ausgleich für die veränderten Bedingungen werde Nel eine Zahlung von etwa 9,0 Millionen Dollar erhalten.Zudem hätten sich die Bedingungen durch die Übernahme des Phoenix Hydrogen Hub von Nikola durch Fortescue geändert. Nel habe bereits die Elektrolyseur-Ausrüstung mit einer Leistung von 80 Megawatt geliefert - im Gegenzug für aktualisierte Garantien und Gewährleistungen für die Ausrüstung und Änderungen des Lieferumfangs erhalte Nel von Fortescue rund 11,0 Millionen Dollar.Die Neuigkeiten seien für Nel gleich doppelt positiv: Mit den beiden Zahlungen (Summe rund 20 Millionen Dollar) würden die Norweger ihre Kapitalbasis stärken. Hinzu komme, dass Fortescue ein wesentlich verlässlicherer und kapitalstärkerer Partner sei als Nikola. Die Aktie gewinne daraufhin gut acht Prozent und starte damit eine charttechnische Gegenbewegung.Der Wasserstoff-Wert hat einen Platz auf der Watchlist verdient, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link