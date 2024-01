Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,5336 EUR -1,29% (12.01.2024, 09:53)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

6,00 NOK -2,47% (12.01.2024, 10:00)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist lasse seit Monaten auftragsseitig Lebenszeichen vermissen. Im Gegenteil, Mitte Dezember habe Nel sogar über die Stornierung eines Großauftrags berichtet. Die anhaltende Funkstille bei den Skandinaviern lasse sich eindrucksvoll am Kursverlauf der letzten Wochen und Monate ablesen. Dennoch würden die Analysten von RBC an ihrer Kaufempfehlung für den Titel festhalten.Deren Analyst Erwan Kerouredan belasse in einer aktuellen Studie die Nel-Aktie auf "outperform". Das Kursziel habe der RBC-Experte allerdings deutlich von 22 auf 14 Norwegische Kronen (umgerechnet 1,24 Euro) verringert. Selbst das neue Kursziel impliziere allerdings mehr als 100 Prozent Kurspotenzial.Generell würden die Analysten ein gemischtes Bild bei Nel zeigen. Von den 31 Analysten, die sich regelmäßig mit dem Papier des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten befassen würden, würden derzeit, inklusive Kerouredan, nur acht Experten zum Kauf raten. Dem stünden wiederum zehn Verkaufsempfehlungen gegenüber. Weitere 13 Analysten würden derzeit eine neutrale Haltung ein beziehungsweise stufen den Titel mit "hold" einnehmen.Nel habe zuletzt bei den Anlegern nicht mit Aufträgen punkten können. Dennoch sehe "Der Aktionär" das Unternehmen mittel- bis langfristig in einer aussichtsreichen Position, um von den globalen Wasserstoff-Anstrengungen profitieren zu können. Angesichts des angeschlagenen Chartbildes sollten Anleger vorerst nicht neu einsteigen.Wer bereits investiert ist, beachtet den engen Stopp bei 0,53 Euro, so Michel Doepke. (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link