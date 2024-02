Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (21.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Viele Wasserstoff-Aktien würden am Boden liegen. So auch Nel: Der skandinavische Titel befinde sich weiter auf der Suche nach einem tragfähigen Boden. An der Heimatbörse in Oslo markiere das Papier zur Wochenmitte ein neues Mehrjahrestief, erneut gebe es Gegenwind von Analystenseite.Die Schweizer Großbank UBS habe im Rahmen einer größeren Studie zum Thema Wasserstoff auch die Nel-Aktie erstmals genauer unter die Lupe genommen. Analyst Christopher Leonard stufe den Titel in einer Ersteinschätzung mit "Sell" und einem Kursziel von lediglich 3,70 Norwegische Kronen (0,33 Euro) ein.Leonard habe Hinweise erwähnt, wonach die Technologie von Nel hinter der Konkurrenz zurückbleibe und das Unternehmen preislich nicht konkurrenzfähig sei.Nel könne allerdings auf eine jahrzehntelange Erfahrung im Wasserstoff-Bereich zurückblicken. Die Wurzeln des Unternehmens würden schließlich bis ins Jahr 1927 zurückreichen. Damals sei die erste Installation eines kleinen Elektrolyseurs beim Aluminium-Hersteller Norsk Hydro im norwegischen Notodden erfolgt.Papieren von Wasserstoff-Pure-Playern wie Nel würden aktuell einfach die Impulse fehlen. In der nächsten Woche sollten interessierte Anleger den Blick auf die bevorstehenden Zahlen am 28. Februar richten, die Erwartungshaltung sei inzwischen äußerst niedrig.Anleger sollten die Zahlenvorlage und positive Chartsignale vor einem Einstieg beim spekulativen Titel aber abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2024)