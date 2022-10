Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (15.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist melde sich am Samstagmorgen mit einem neuen Großauftrag zurück. Beim Auftraggeber handele es sich um das australische Unternehmen Woodside Energy, welches im US-Bundesstaat Oklahoma mit Elektrolyseur-Ausrüstung von Nel ein großes Wasserstoff-Projekt realisieren wolle.Die Skandinavier würden den Auftragsgegenwert auf 600 Mio. (Norwegische Kronen, rd. 58 Mio. Euro) beziffern. Nel agiere somit als Zulieferer für das Projekt H2OK, dem ersten Wasserstoff-Vorhaben von Woodside Energy in den USA. "Wir sind sehr stolz darauf, von Woodside Energy, einem Qualitätsunternehmen mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Entwicklung hochwertiger Anlagen, für dieses aufregende und bedeutende Projekt ausgewählt worden zu sein", so Nel-Chef Håkon Volldal.Volldal blicke optimistisch in die Zukunft: "Der Markt für Elektrolyseure entwickelt sich für Nel positiv. Wir sichern uns jetzt Qualitätsverträge mit günstigen Konditionen und einem überschaubaren Risikoprofil. Der Vertrag mit Woodside wird sich finanziell sehr positiv auf das Unternehmen auswirken."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: