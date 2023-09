Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,7466 EUR +4,45% (27.09.2023, 15:30)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,502 NOK +4,32% (27.09.2023, 15:15)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (27.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Nel-Aktie gebe am Mittwochmorgen ein erstes, wenn auch schwaches Lebenszeichen von sich. Dahinter stecke eine neue Unternehmensmeldung: Im Mai habe Nel seine Pläne für den Bau einer neuen Gigafactory in Michigan konkretisiert. Nun hätten die Norweger einen Standort gefunden.Die Fabrik werde voraussichtlich in Plymouth Charter Township, einem Vorort von Detroit, entstehen. Dort dürften Elektrolyseure im großen Stil hergestellt werden: Mit einer jährlichen Gesamtkapazität von vier Gigawatt für Alkali- und PEM-Technologie solle die fertige Fabrik eine der weltweit größten Produktionsanlagen für Elektroden sein.Nel wolle in das Projekt bis zu 400 Mio. Dollar investieren, weitere zehn Millionen steuere der Michigan Strategic Fund bei. Dieser habe außerdem eine über 15 Jahre laufende 100-prozentige Steuerbefreiung nach dem State Essential Services Assessment im Wert von bis zu 6,25 Mio. Dollar genehmigt. Bis heute habe Nel bereits mehr als 50 Mio. Dollar zur Unterstützung der Fabrik am Standort Michigan erhalten.Michigan sei ein guter Standort für den Bau einer neuen Fabrik, da sich in unmittelbarer Nähe der Hauptsitz des Kooperationspartners General Motors befinde. Angesichts des üblen Chartbilds sei die Nachricht aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.Solange sich kein nachhaltiger Boden ausbildet, bleiben Anleger an der Seitenlinie, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link