Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,4279 EUR -0,26% (14.02.2024, 08:30)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

4,80 NOK -3,75% (13.02.2024, 16:45)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (14.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Wasserstoff-Aktien seien derzeit aus der Mode. Seit Monaten würden die bekannten Playern wie Plug Power aus den USA oder Nel aus Norwegen nur eine Richtung kennen: die nach unten. Und auch eine neue Studie im Hinblick auf den Elektrolyseur-Markt (mit diesen Geräten lasse sich überhaupt erst grüner Wasserstoff gewinnen) sorgt für wenig Hoffnung, dass sich das Blatt schnell wende.Wie H2 View berichte, prognostiziere ein neuer Bericht von Clean Energy Associates (CEA) ein Überschuss an Produktionskapazitäten bei Elektrolyseuren. So solle diese Kapazität im Jahr 2030 etwa doppelt so hoch sein wie die Nachfrage. Des weiteren prognostiziere der Bericht, dass die weltweite Produktionskapazität bis 2027 54 Gigawatt erreichen werde, wobei China weiterhin fast die Hälfte ausmachen dürfte. Doch während die Kapazität wachse, werde die tatsächlich nutzbare Kapazität laut CEA voraussichtlich "weniger als die Nennkapazität" betragen, so die Branchenseite H2 View.Dabei würden sich Elektrolyseur-Hersteller für eine dynamisch steigende Nachfrage rüsten. Nel woll z.B. in den USA seine Produktionskapazitäten im US-Bundesstaat Michigan ausbauen. Auch der Industriegase-Riese Air Liquide und Siemens Energy hätten erst im vergangenen Jahr in Berlin eine Gigafabrik für Elektrolyseure eröffnet. Gleiches gelte für Plug Power: Die Amerikaner hätten in den vergangenen Jahren ebenfalls massive Investitionen getätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: