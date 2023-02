Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

18,86 NOK +3,40% (08.02.2023, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (09.02.2023/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) charttechnisch unter die Lupe.Im vergangenen Jahr habe die Nel-Aktie ihren Basisaufwärtstrend seit Ende 2013 (akt. bei 14,26 NOK) immer wieder einer Belastungsprobe unterzogen. Letztlich habe sich diese Trendlinie als tragfähige Unterstützung erwiesen. Der erfolgreiche Jahresauftakt 2023 besitze noch zwei weitere Implikationen: Zum einen könne die Korrektur der letzten zwei Jahre zusätzlich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden, zum anderen sorge der Spurt über die Widerstandszone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 17,03 NOK) und dem Hoch vom Juli 2022 (17,10 NOK) für den Abschluss einer unteren Umkehr. In den kürzerfristigen Zeitebenen auf Wochen- und Tagesbasis lasse sich die inverse S-K-S-Formation noch sehr viel klarer erkennen. Die beschriebene Trendwende werde bspw. durch die Relative Stärke (Levy) bestätigt, denn der Trendfolger notiere nach einer erfolgreichen Bodenbildung wieder über dem Schwellenwert von 1. Das Kursziel - abgeleitet aus der Höhe des o. g. S-K-S-Musters - lasse sich auf rund 24 NOK taxieren. Auf dem Weg in diese Region markiere das Hoch von November 2021 (20,43 NOK) ein wichtiges Etappenziel. Als enge Absicherung sei die o. g. Glättungslinie prädestiniert, während der langfristige Aufwärtstrend die strategische Risikobegrenzung darstelle, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:1,7015 EUR -0,35% (09.02.2023, 09:05)