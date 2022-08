Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

16,53 NOK -2,85% (29.07.2022, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (01.08.2022/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) charttechnisch unter die Lupe.Den Monatsultimo würden sie zum Anlass nehmen, um den Langfristchart der Nel-Aktie unter die Lupe zu nehmen. Nach einer längeren korrektiven Phase, in deren Verlauf der Titel den Basisaufwärtstrend seit Ende 2013 (akt. bei 11,81 NOK) bestätigt habe, stehe aktuell die Rückkehr in die Erfolgsspur zur Disposition. Charttechnisch trage zu dieser Einschätzung der Bruch des im Januar 2021 etablierten Baissetrends (akt. bei 12,79 NOK) bei. Übergeordnet könne die Atempause der letzten anderthalb Jahre damit als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Ein wichtiger Faktor sei aber auch der jüngste Spurt über die Widerstandszone aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (13,70/14,45 NOK), der 38-Monats-Linie (akt. bei 15,70 NOK) sowie diverse Hoch- und Tiefpunkte der vergangenen beiden Jahre. In der Summe würden die beschriebenen Weichenstellungen eine Steilvorlage für die Bullen liefern. Während das Hoch vom November 2021 (20,43 NOK) ein erstes Etappenziel markiere, sei langfristig aufgrund der o. g. Flagge sogar ein Anlauf auf das Mehrjahreshoch vom Januar 2021 (35,13 NOK) möglich. Als strategische Absicherung sei indes der angeführte Basisaufwärtstrend prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:1,6605 EUR -0,27% (01.08.2022, 09:06)