Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.In Norwegen würden derzeit mehrere Wasserstoff-Initiativen staatliche Förderungen durch Enova erhalten. Das Unternehmen unterstehe dem dortigen Klima- und Umweltministerium und solle den Übergang zu einem umweltfreundlicheren Verbrauch und einer nachhaltigen Produktion vorantreiben. Davon profitiere Nel nun schon zum zweiten Mal.Glomfjord Hydrogen bekomme eine Finanzierung von bis zu 150 Millionen Norwegische Kronen (rund 14,4 Millionen Euro) vom Staatsunternehmen Enova. Das habe Nel Ende vergangener Woche bekannt gegeben. An dem maritimen Wasserstoffzentrum halte der Wasserstoffspezialist 23 Prozent der Anteile.Glomfjord Hydrogen plane die Errichtung einer 20-Megawatt-Wasserstoffanlage zur Produktion von erneuerbarem Wasserstoff für Kunden im maritimen Sektor. Das Projekt, an dem neben Nel auch Greenstat, die Kommune Meløy und Troms Kraft beteiligt seien, sei im Juni 2016 gestartet.Bis in die 90er Jahre sei der Industriepark Glomfjord die größte Wasserstoffproduktionsstätte der Welt gewesen, so Nel-CEO Jon André Løkke laut einer Mitteilung. Die neue Wasserstoffanlage solle dem Industriepark nun zu neuem Glanz verhelfen.Bei den Nel-Beteiligungen stimme der Newsflow. Um die milliardenschwere Bewertung zu rechtfertigen, müsse Nel in den kommenden Monaten allerdings endlich auftragsseitig punkten.Die Nel-Aktie gehört auf die Watchlist, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.06.2022)