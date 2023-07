Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,2245 EUR -0,29% (25.07.2023, 12:26)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,55 NOK -1,56% (25.07.2023, 12:09)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (25.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Unternehmens stehe bei Leerverkäufern weiter hoch im Kurs. Kein Wunder, werde der skandinavischen Gesellschaft, welche noch klar defizitär wirtschafte, seit einigen Jahren aufgrund vielversprechender Wachstumsaussichten eine sehr hohe Bewertung zugesprochen.So habe Parvus Asset Management Europe vor Kurzem eine Shortposition in der Nel-Aktie über Finastilsynet publik gemacht. Demnach seien 0,5% bzw. gut 9 Mio. Papiere derzeit leerverkauft. Deutlich größer sei nach wie vor die Leerverkaufsposition von Helikon Investments, wenngleich sich der Shortseller zuletzt auf dem Rückzug befunden habe. Dennoch belaufe sich die leerverkaufte Position immer noch auf 1,9% aller ausstehenden Nel-Aktien. Auch bei Marshall Wace sei zuletzt die Anzahl der leerverkauften Stücke geschrumpft. Interessant: Alle drei Veränderungen seien am 18. Juli, dem Tag, an dem Nel seine Q2-Ergebnisse vorgelegt habe, auf Finanstilsynet mitgeteilt worden.Insgesamt seien laut dem Leerverkaufsregister derzeit 4,17% aller Nel-Aktien leerverkauft. Neben Helikon Investments und Marshall Wace habe sich vor Kurzem auch JPMorgan Asset Management weiter zurückgezogen. Die US-Bank sei unter den Schwellenwert von 0,5% gerutscht.Anleger sollten sich von den Shortseller-Spielereien nicht beunruhigen lassen, seit geraumer Zeit befinde sich der Wasserstoff-Titel im Visier der Leerverkäufer. Könne Nel demnächst mit weiteren Großaufträgen punkten, dürfte der Druck auf die Shortseller weiter wachsen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" optimistisch gestimmt. Anleger sollten aber immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link