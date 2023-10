Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6822 EUR +1,37% (10.10.2023, 09:41)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,748 NOK +1,31% (10.10.2023, 09:27)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (10.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Für ein defizitär wirtschaftendes Wasserstoff-Unternehmen mit zuletzt ausgebliebenen Großaufträgen sei das derzeitige Marktumfeld natürlich Gift. Kein Wunder, dass auch zahlreiche Leerverkäufer sich die Nel-Aktie vorgeknöpft hätten und auf fallende Kurse spekulieren würden. Für die Shortseller ging dieses Szenario zuletzt auf.Seit Anfang August habe sich die Nel-Aktie in etwa im Wert halbiert. Und offensichtlich würden die Leerverkäufer weiteres Abwärtspotenzial sehen: So habe GSA Capital Partners vergangenen Freitag eine Shortposition von über 0,5% der ausstehenden Nel-Aktien veröffentlicht. Inzwischen hätten somit, laut offiziellen Angaben, acht verschiedene Marktteilnehmer meldepflichtige Shortpositionen beim Wasserstoff-Titel eröffnet.Zugegeben: Selbst die derzeit größte gemeldete Shortposition, die von Helikon Investments, sei mit 1,16% aller frei verfügbaren Nel-Aktien überschaubar. In Summe kämen aber die Positionen, die größer als 0,5% der Nel-Aktien seien, auf knackige 5,77%.Die Nel-Shortseller hätten in den vergangenen Monaten ein leichtes Spiel. Wie das Wasserstoff-Unternehmen sich im dritten Quartal operativ geschlagen habe, würden die Zahlen zum dritten Quartal am 25. Oktober zeigen. Für eine nachhaltige charttechnische Trendwende bedürfe es allerdings neben größeren Aufträgen auch positive Impulse vom Zinsumfeld und dem Gesamtmarkt. Anleger sollten bei Nel vorerst weiter mit Vorsicht agieren und an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link