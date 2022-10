Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (10.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Gleich eine ganze Reihe Long-Spekulanten dürfte heute ihre Positionen bei Nel geschlossen haben. Zeitweise sei der Kurs des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens an der Börse in Oslo auf 10,74 Kronen gefallen - und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Februar. Für leidensfähige Anleger habe es immerhin einen Lichtblick gegeben.Nach fast sieben Prozent Verlust am Vormittag und einer damit verbundenen Abwärtsbewegung, sei es anschließend zu einer fast ebenso starken Gegenbewegung gekommen. Das könnte eher auf eine Leerverkäufer-Attacke als auf echtes Verkaufsinteresse hindeuten.Heute habe zudem der Quant-Investor Qube Research & Technologies eine um 15,1 Prozent auf 13,1 Millionen Aktien erhöhte Short-Position bei Nel gemeldet. Das entspreche 0,8 Prozent aller handelbaren Nel-Aktien.Trotz Intraday-Gegenbewegung: Der Kurs der Nel-Aktie laufe derzeit relativ schwach. Der Abwärtstrend seit Mitte August (minus 30 Prozent) sei völlig intakt.Heute hat die die Aktie auf Euro-Basis in einem stabilen Gesamtmarkt letztendlich 2,5 Prozent verloren und ist unter den "Aktionär"-Stopp gerutscht. Es wird operative Erfolgsmeldungen brauchen, damit Investoren im aktuellen Umfeld bereit sind, höhere Preise für die Nel-Aktie zu zahlen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 10.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link