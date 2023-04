Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,0575 EUR -3,73% (25.04.2023, 16:28)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,355 NOK -3,85% (25.04.2023, 16:14)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (25.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Am Donnerstag wolle der norwegische Wasserstoff-Spezialist seine Zahlen für das erste Quartal 2023 vorlegen. Im Vorfeld der Zahlenvorlage rutsche die Nel-Aktie jedoch weiter ab. Das kanadische Kreditinstitut RBC sehe indes weiter erhebliches Aufwärtspotenzial für den Wert. Die Bank habe das Papier auf "outperform" mit einem Kursziel von 22 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 1,89 Euro) belassen. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von über 75%.Seine Umsatzschätzung für die am 27. April anstehenden Quartalszahlen des Wasserstoffkonzerns liege über dem Marktkonsens, habe Analyst Erwan Kerouredan in einer am Dienstag vorliegenden Studie geshrieben. Die Norweger würden mit ihren operativen Kapazitäten für die Elektrolyse weiter aus der Branche herausragen, weshalb die Nel-Aktie sein bevorzugter Titel sei.In der Tat habe Nel mit der vollautomatisierten Fertigungsstätte auf der norwegischen Halbinsel Herøya einen möglichen Vorteil gegenüber Wettbewerbern. Der Firmenlenker des Unternehmens, Håkon Volldal, habe diesen vor einigen Monaten gegenüber dem "Aktionär" bestätigt: "Nel ist einer der wenigen Hersteller, die über große Kapazitäten und einige freie Produktionskapazitäten verfügen", so der Manager. "Dies ist derzeit eines der wichtigsten Verkaufsargumente und stellt einen erheblichen Wettbewerbsvorteil dar." Aufgrund der Rahmenbedingungen in den USA wolle das Unternehmen auch dort große Fertigungsstätten aufbauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: