Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1805 EUR +1,33% (12.04.2023, 15:02)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,59 NOK +2,18% (12.04.2023, 14:48)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Beim norwegischen Wasserstoff-Spezialisten bleibe die Lage angespannt. Für lange Gesichter bei den Anlegern habe die Anfang März durchgeführte Kapitalerhöhung gesorgt. Auch der zuletzt bekanntgegebene Großauftrag durch die Kooperation mit HH2E habe zu keiner Trendwende geführt. Stattdessen spitze sich die Situation bei der Nel-Aktie weiter zu.Kürzlich habe Nel verkündet, dass das Großprojekt mit HH2E endlich unter Dach und Fach sei. Nel beliefere das Unternehmen künftig mit Elektrolyseur-Ausrüstung mit einer Gesamtleistung von 120 Megawatt. Zusätzlich könnten die Norweger von dem Pilotprogramm der EU profitieren. Über die angekündigte Wasserstoff-Bank dürfte Nel eine feste Prämie je produziertem Kilogramm Wasserstoff erhalten.Das alles habe der Nel-Aktie jedoch kaum positive Impulse geliefert. Seit dem Ausbruchsversuch im Februar sei sie stattdessen auf Talfahrt. Während der über 30%-igen Abwärtsbewegung habe der Titel wichtige Unterstützungen wie die 50-Tage-Linie bei 16,12 NOK (Norwegische Kronen) und die 200-Tage-Linie bei 14,44 NOK unterschritten. Nun werde es allerdings besonders kritisch. Die Nel-Aktie sei erneut an der Unterstützung am Dezember-Tief bei 13,21 NOK angekommen. Diesen markanten Bereich habe sie bereits vor rund zwei Wochen angelaufen. Sollte nun auch diese Marke keinen Halt bieten, sei infolge des Verkaufssignals mit anhaltenden Rücksetzern zu rechnen. Das nächste kurzfristige Abwärtsziel warte dann im Bereich um das nächste Volume-Peak bei 12,40 NOK. Darunter unterstütze die Zone rund um die Marke 11,50 NOK.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: