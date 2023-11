Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,69 EUR +7,81% (02.11.2023, 16:32)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,192 NOK +10,73% (02.11.2023, 16:19)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (02.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nicht nur am deutschen Aktienmarkt hätten die Anleger am Donnerstag sehr erfreut auf Quartalsberichte von Unternehmen und die jüngste Zinsentscheidung der US-Notenbank FED reagiert. Dank der freundlichen Stimmung würden insbesondere Tech-Titel anziehen. Hierzu würden auch Wasserstoff-Papiere wie Nel gezählt, deren Kurse heute kräftig anziehen würden.Die Entwicklung über die vergangenen Monate sei bei der Nel-Aktie alles andere als erfreulich. Im Februar habe der Titel noch an der 19-NOK-Marke gekratzt. Inzwischen notiere die Aktie unter 8,00 Norwegischen Kronen. Auch die Zahlen zum dritten Quartal in der vorherigen Handelswoche hätten die Marktteilnehmer nicht überzeugen können. Im Gegenteil: Der Wasserstoff-Wert sei weiter abverkauft worden.Nun habe der Finanzvorstand des Unternehmens das vergünstigte Niveau genutzt und ein Zeichen gesetzt. Nel-CFO Kjell Christian Bjørnsen habe am Montag insgesamt 20.000 Aktien zum durchschnittlichen Kurs von 6,976 Norwegische Kronen (umgerechnet 0,59 Euro) erworben. Die Menge von 20.000 Anteilen klinge viel, entspreche allerdings "nur" rund 11.800 Euro. Das Signal sei aber dennoch positiv und möglicherweise erst der Anfang.Seit Montag hätten auch die Bullen ein wichtiges Zeichen gesendet. Der Kurs habe sich an der 7-NOK-Marke stabilisiert und damit die Unterstützungszone in diesem Bereich bestätigt. Mit dem Kursplus von aktuell 8,6 Prozent präsentiere sich die Nel-Aktie heute besonders stark. Damit hätten die Bullen den nächste Hürde am Wiederstand bei 8,35 NOK fest im Blick. Gelinge zeitnahe der Ausbruch über dieses Level, werde ein erstes technisches Kaufsignal ausgelöst.Insiderkäufe und ein freundliches Umfeld würden aktuell die Nel-Aktie beflügeln. Ob Anleger nun das Schlimmste überstanden hätten, könne zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht beantwortet werden.Anleger sollten daher abwarten, bis eine nachhaltig Trendumkehr vorhanden ist, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2023)