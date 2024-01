Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,4775 EUR -9,56% (16.01.2024, 16:07)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

5,40 NOK -9,03% (16.01.2024, 15:50)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (16.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Am Dienstag verliere das Papier des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten erneut massiv an Boden und büße aktuell mehr als 9% an Wert ein. Einmal mehr sorge ein kritischer Analystenkommentar für Druck auf den Aktienkurs des skandinavischen Unternehmens. Die Folge: Der tiefste Stand seit dem Corona-Crash im Jahr 2020.Analyst Martin Huseby Karlsen werde noch pessimistischer für die Nel-Aktie. Der Experte von DNB Markets stufe den Wasserstoff-Titel zwar unverändert mit "sell" ein, reduziere aber sein ohnehin niedriges Kursziel um 0,50 auf lediglich 4 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 0,35 Euro). Schon im Oktober 2023 habe der Analyst sein Kursziel für Nel reduziert.Bereits in der vorherigen Handelswoche habe Expertin Lacie Midgley von Panmure Gordon & Co ihr Kursziel im Rahmen ihrer bestätigten Kaufempfehlung angepast. Mit einem Kursziel von 12,70 NOK (1,12 Euro) sehe Midgley locker Verdopplungspotenzial für das Papier.Durch den Kursverfall der vergangenen Handelsmonate sei der Börsenwert von Nel "nur" noch auf etwa 820 Mio. Euro zusammengeschrumpft. Per Ende September 2023 habe die Gesellschaft umgerechnet rund 335 Mio. Euro an Cash aus. Hinzu komme, dass das Ergebnis von Nel im vierten Quartal 2023 durch die Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit einer Explosion an einer Wasserstoff-Tankstelle von Uno-X Hydrogen bei Oslo im Juni 2019 nach oben getrieben werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: