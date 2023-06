Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Hexagon Purus befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (09.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Außenministerin Annalena Baerbock habe in Kolumbien für eine engere Partnerschaft mit dem viertgrößten lateinamerikanischen Land im Energie- und Klimabereich geworben. "Kolumbien hat ein enormes Potenzial, ein Schwergewicht bei den Erneuerbaren und bei grünem Wasserstoff zu werden", habe die Grünen-Politikerin am Donnerstag nach einem Treffen mit der kolumbianischen Vizepräsidentin Francia Márquez in der Stadt Cali gesagt.Baerbock habe gemeinsame Ziele etwa bei der werte- und ordnungsorientierten Außenpolitik, der Verurteilung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine oder dem Einsatz für eine feministische Außenpolitik unterstrichen. "Deutschland und Kolumbien eint auch der Glaube in unsere gemeinsamen Werte und die internationale Zusammenarbeit", habe Baerbock gesagt.Baerbock habe die Übereinstimmungen bei der feministischen Außenpolitik betont. Es sei etwa in ihren eineinhalb Jahren als Außenministerin noch nie vorgekommen, dass sie wie in Cali einer rein weiblichen Delegation gegenüber gesessen habe. "Ohne Beteiligung von Frauen und marginalisierten Gruppen kann es keinen stabilen Frieden geben", habe Baerbock gesagt. "Ohne Frieden kann es keinen Klimaschutz geben. Ohne Klimaschutz kann es keine ausreichende wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung geben."Im Zusammenhang mit einer möglichen engeren Zusammenarbeit im Rohstoffbereich habe Baerbock mit Blick auf Kolumbien gesagt, hier böten sich "Länder an, die nicht nur Rohstoffe haben, die wir so dringend für die Energiewende oder für andere Bereiche brauchen, sondern die auch unsere Werte teilen". Die kolumbianische Regierung von Präsident Gustavo Petro wolle die erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Kolumbien sei an der Produktion, der Nutzung und dem Export von grünem Wasserstoff interessiert. Plug Power solche Geräte fertigen. Auch Hexagon Purus könnte als Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen vom Aufbau des Wasserstoff-Netzes profitieren. Schließlich müsse Wasserstoff, der eventuell exportiert werden solle, weitertransportiert und gespeichert werden.Kolumbien könnte langfristig zu einem der wichtigsten südamerikanischen Wasserstoff-Exporteure avancieren. Unternehmen wie Plug Power, Nel oder Hexagon Purus könnten mit ihren Produkten helfen, eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen.Risikobewusste Anleger mit Weitblick können sich ein paar Stücke des Elektrolyse-Spezialisten Nel und des Wasserstoff-Hochdruckbehälter-Herstellers Hexagon Purus ins Depot legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Plug Power gehöre auf die Watchlist. (Analyse vom 09.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)