Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,3145 EUR +1,08% (29.12.2022, 14:49)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,81 NOK +1,14% (29.12.2022, 14:34)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (29.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die letzte und verkürzte Handelswoche des Jahres gestalte sich durchwachsen, traditionell seien die Börsenumsätze feiertagsbedingt gering. Bei einigen Wasserstoff-Titeln sei es dennoch nach unten gegangen, außer bei der Nel-Aktie. Hier habe sich der Kurs in den vergangenen Tagen stabilisiert und stehe kurz vor einem Ausbruch über eine wichtige Marke.Vor zwei Wochen habe die Nel-Aktie, nach einer starken Rally zuvor, ein Mehrmonatshoch bei 15,65 Norwegische Kronen (NOK) erreicht. Im Anschluss hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt und der Titel sei unter die sensible 200-Tage-Linie bei 13,96 NOK gesackt. Da etwas tiefer, bei rund 13,60 NOK, auch der GD100 und GD50 verlaufe, hätten es die Bären dann allerdings schwer gehabt. Oberhalb von 13,22 NOK habe sich der Kurs in den letzten Tagen dann stabilisieren können und kratze nun wieder am wichtigen GD200.Würden die Bullen diese Marken in den kommenden Tagen nachhaltig knacken, entstehe ein starkes Kaufsignal und der kurzfristige Aufwärtstrend sollte sich fortsetzen. Falle allerdings der Support, rücke die nächste technische Unterstützung bei 12,33 NOK in den Fokus. Hier befinde sich auch ein Volumen-Peak, was den Bullen zusätzlichen Rückenwind verleihe."Der Aktionär" bleibt für die Technologie zuversichtlich gestimmt, Anleger sollten allerdings immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link