Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Im Juni 2019 habe es in der Nähe von Oslo eine Explosion an einer Wasserstoff-Tankstelle von Uno-X Hydrogen gegeben, einem Joint Venture aus Uno-X, Nel und Praxair. Die Ursache für den Vorfall sei daraufhin gefunden worden. Dennoch habe Nel entsprechende Geldbuße entrichten müssen. Die Zahlungen seien nun überarbeitet worden.Nach dem Vorfall hätten Nel und ein Unternehmen, welches früher teilweise im Besitz von Nel gewesen sei (hierbei sollte es sich um Uno-X Hydrogen handeln), Bußgeldbescheide in Höhe von 15,0 Mio. Norwegische Kronen (NOK) (1,32 Mio. Euro) sowie 10,0 Mio. NOK (0,88 Mio. Euro) erhalten. 80 Prozent des veranschlagten Bußgeldes hätten Nel direkt betroffen, entsprechende Rückstellungen von Unternehmensseite seien gebildet worden.Am Mittwoch habe Nel gemeldet, dass überarbeitete Bußgeldbescheide eingegangen seien. Die Behörden möchten nun lediglich 1,0 respektive 0,5 Mio. NOK eintreiben. Für Nel heiße es, dass lediglich 1,2 Mio. NOK gezahlt werden müssten. Die Norweger könnten die Rückstellungen entsprechend auflösen, was einen positiven Effekt auf die Gewinn- und Verlustrechnung in Q4 haben werde.Die Strafe für Nel sei merklich reduziert worden. Für eine nachhaltige Trendwende bei der Aktie brauche es jedoch wieder Rückenwind von der Auftragsseite, der zuletzt ausgeblieben sei. Im Gegenteil: Nel habe sogar die Stornierung eines großen Auftrags hinnehmen müssen.Wer investiert ist, setzt auf ein Comeback des spekulativen Wasserstoff-Titel und sichert die Position mit einem Stopp bei 0,53 Euro nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link