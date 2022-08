Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (10.08.2022/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstagmorgen (11. August) werde der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel seine Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal veröffentlichen. Einmal mehr könnten sich die Marktteilnehmer auf ein rotes Zahlenwerk einstellen.Im Vorfeld habe die amerikanische J.P. Morgan ihre kritische Einschätzung bestätigt. Die Analysten würden mit einem Q2-Umsatz in Höhe von 256,9 Millionen Norwegische Kronen (NOK) (umgerechnet 25,8 Euro) rechnen, nach 163,7 Millionen Kronen ein Jahr zuvor. Beim EBITDA solle ein Fehlbetrag von 143,1 Millionen Kronen anfallen (14,4 Euro). Unter dem Strich könnte so ein bereinigter Verlust je Aktie von 0,16 Kronen in den Büchern stehen.Vor den Zahlen habe indes die US-Bank J.P. Morgan die Einstufung für Nel auf "underweight" mit einem Kursziel von 11,10 Kronen (1,12 Euro) belassen. Der Umsatz des Wasserstoffproduzenten dürfte knapp über der Konsensschätzung liegen, habe Analyst Patrick Jones in einem am Montag vorliegenden Ausblick geschrieben. Das operative Ergebnis (EBITDA) erwarte er hingegen 11 Prozent unter der durchschnittlichen Marktprognose.Wer investiert ist, bleibt beim spekulativen Titel an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 10.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)