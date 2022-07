Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Kaufen, halten, verkaufen? Fast ausgeglichen seien die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg ausgewiesenen Analysteneinschätzungen. Am Mittwoch habe auch erstmals DNB Markets zum norwegischen Wasserstoff-Titel Stellung bezogen. Das Kursziel der Analysten impliziere jedoch kein Aufwärtspotenzial für die Nel-Aktie. Analyst Joakim Pettersson stufe sie in einer Ersteinschätzung nur mit "halten" ein, den fairen Wert beziffere er auf 12,90 NOK (Norwegische Kronen), was umgerechnet 1,25 Euro entspreche. Um genau diesen Zielkurs pendele der Wasserstoff-Wert am heutigen Donnerstag. Damit seiPettersson im Durchschnitt pessimistischer gestimmt als seine Analystenkollegen, die die Nel-Aktie covern würden und bei der Nachrichtenagentur Bloomberg gelistet seien. Im Schnitt würdendie Experten ein Kursziel von 15,28 NOK (1,49 Euro) sehen.An der Nel-Aktie würden sich die Geister scheiden. Sowohl vom Unternehmen selbst als auch aus charttechnischer Sicht würden derzeit die Impulse fehlen. Ein Einstieg dränge sich derzeit nicht auf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2022)Börsenplätze Nel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:1,2895 EUR +5,27% (07.07.2022, 15:56)