Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,045 EUR -3,51% (11.10.2022, 11:05)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

10,85 NOK -3,17% (11.10.2022, 10:54)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (11.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Dem schwachen Marktumfeld hätten sich auch viele Wasserstoff-Aktien nicht entziehen können, darunter auch das Papier des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel. Gehe es allerdings nach den Analysten von Jefferies, sei jetzt die Zeit für einen Einstieg auf der Long-Seite beim skandinavischen Titel gekommen.Für Jefferies seien Wasserstoff-Aktien nach einem De-Rating günstig zu haben. Der Wasserstoffsektor scheine aufgrund der politischen Unterstützung in den USA und der Preisdynamik in Europa bessere Aussichten zu haben, so Jefferies in einer Mitteilung zur Wiederaufnahme der Coverage.Die Experten würden die Hersteller von grünen Elektrolyseure, ITM Power und Nel bevorzugen. Das Votum für die norwegische Aktie laute "buy" mit einem Kursziel von 19 Norwegische Kronen (1,82 Euro). Das entspreche ausgehend vom aktuellen Kursniveau einem Upside-Potenzial von gut 75 Prozent.Die Empfehlung des "Aktionär" wurde vor Kurzem bei 1,10 Euro ausgestoppt. Vor einem Neueinstieg beim spekulativen Wert sollten Anleger unbedingt positive Chartimpulse abwarten, so Michel Doepke. (Analyse vom 11.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link