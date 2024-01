Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,463 EUR -3,68% (25.01.2024, 16:38)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

5,278 NOK -4,94% (25.01.2024, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (25.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel sei weiter auf der Suche nach einem tragfähigen, charttechnischen Boden. Am Donnerstag werde einmal mehr der Versuch einer nachhaltigen Erholungsbewegung von Analystenseite regelrecht abgewürgt, der skandinavische Wert büße daraufhin an der Heimatbörse in Oslo gut fünf Prozent ein.Torkjel Refnin Jordbakke, Analyst bei Fearnley Securities, streiche einmal mehr sein Kursziel für die Nel-Aktie zusammen. Der Experte reduziere den Zielkurs für das Wasserstoff-Papier von 5,80 auf lediglich 4,00 Norwegische Kronen, was in Euro umgerechnet lediglich 0,35 Euro seien. Erst Ende November habe Refnin Jordbakke das Papier auf "sell" abgestuft. Das Votum habe seitdem Bestand.Der Fearnley-Analyst bleibe damit seiner Linie treu und rate wie neun weitere bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten, sich von der Aktie des norwegischen Elektrolyseur-Herstellers zu trennen. Lediglich Thomas Dowling Næss von der Sparebank sehe derzeit noch mehr Downside-Potenzial mit einem Kursziel von 3,50 Kronen (0,31 Euro).Immer mehr Analysten würden ihre Kursziele für die Nel-Aktie senken und somit auch ihre Schätzungen zusammenstreichen. Kein Wunder, habe das Wasserstoff-Unternehmen in den vergangenen Monaten eine maue Auftragslage verzeichnet. Hinzu kämen die finanziellen Probleme beim US-Wettbewerber Plug Power, die für negative Abstrahleffekte innerhalb der Branche sorgen würden. Die Nel-Aktie sei im Januar bei 0,53 Euro ausgestoppt worden.Anleger sollten dem spekulativen Wert allerdings einen Platz auf der Watchlist geben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link