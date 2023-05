Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (11.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL).Wasserstoffaktien hätten sich besonders im Zuge der Post-Covid-Börsenhausse wachsender Beliebtheit unter den Anleger:innen erfreut. Von ihren Höchstständen Anfang des Jahres 2021 seien die einstigen Börsenlieblinge aber weit entfernt. Zwischenzeitliche Bocksprünge nach oben hätten sich oft nur als kurzfristige Ausreißer erwiesen und bisweilen noch keine nachhaltige Gegenbewegung angezeigt. Bei Nel ASA betrage das Minus seit dem Zwischenhoch Anfang 2021 rund 58%. Gegenüber dem Allzeithoch im Jahr 2005 stehe die Aktie 94% tiefer.Für Wachstumstitel nicht unüblich sei die von fundamentalen Faktoren wie Gewinnerzielung und Bewertung losgelöste Betrachtung der "Story". Daher würden insbesondere in der Aufbau- oder Entstehungsphase eines Geschäftsmodels oder Unternehmens negative Jahresergebnisse oft auch über einen längeren Zeitraum in Kauf genommen, solange zumindest die Aussicht auf zukünftige Gewinne bestehe. Seit dem Börsengang habe Nel ASA auf operativer Ebene hier nicht überzeugen können und es brauche schon ein besonderes Faible seitens der Anleger:innen für das Thema Wasserstoff, um hier entsprechende Geduld zu bewahren, zumal sich die Gewinnaussichten in der nahen Zukunft nicht verbessern dürften.Die generellen Aussichten für alternative Energiequellen seien in Zeiten der Energiewende und -knappheit jedenfalls günstig wie nie. Mit dem REPowerEU-Plan wolle etwa die Europäische Kommission die EU weit vor dem Jahr 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen aus Russland machen und strebe dabei auch den verstärkten Einsatz von erneuerbarem Wasserstoff an. So solle dieser etwa vor allem in der Stahlerzeugung zum Einsatz kommen, welche dadurch in der EU zu rund 30% CO2-neutral ablaufen solle. Mit der Gesetzesinitiative "Net Zero Industry Act" solle das Genehmigungsverfahren zur Errichtung von Elektrolyseuranlagen vereinfacht werden.Die relative Attraktivität von grünem Wasserstoff sei aber zurzeit nur bei exorbitant hohen Gaspreisen gegeben, zumal es viele günstigere Alternativen gebe. Der Verfall des Gaspreises in den letzten Monaten habe die Attraktivität hier sicherlich nicht gehoben. Zwar dürfte Erdgas mit Blick auf den nächsten Winter und die Diversifizierung Europas in Richtung LNG wieder teurer werden, ein nochmaliges Erreichen der Preisspitzen von jenseits der EUR 300/MWh aus dem Jahr 2022 halte der Analyst aber für unwahrscheinlich. Daher werde die Wasserstoff-Technologie bis zur Marktreife noch über einen langen Zeitraum von Subventionen getragen werden müssen.Diese sieht Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG jedoch nicht auf absehbare Zeit, weshalb er die Verkaufsempfehlung bestätigt. Angesichts ihrer Volatilität dürfte die Aktie wohl eher etwas für hartgesottene Zocker:innen sein. Das Kursziel von 11,40 NOK (zuvor: 13,80) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsens-Schätzungen. Die Bewertung der Nel ASA-Aktie entspreche damit in Bezug auf die Kennzahlen EV/EBIT und EV/Sales für das Jahr 2024 jener der Peer Group. (Analyse vom 11.05.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.