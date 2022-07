Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,31 EUR -0,95% (14.07.2022, 16:45)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,39 NOK +0,26% (14.07.2022, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (14.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Bei der Nel-Aktie würden die Meinungen der Analysten weit auseinandergehen. In etwa gleich viele Kauf-, Halten- und Verkaufsempfehlungen seien bei der Nachrichtenagentur "Bloomberg" hinterlegt. Nun habe sich ein Experte aus der Deckung gewagt und sein bisheriges Rating aufgegeben - fortan sei der Titel ein Kauf.Die britische Großbank HSBC habe die Nel-Aktie von "Hold" auf "Buy" heraufgestuft und das Kursziel von 13 auf 17 Norwegische Kronen (1,66 Euro) erhöht. Das entspreche einem Upside-Potenzial von ungefähr 25 Prozent ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Eine knappe Gasversorgung könnte dafür sorgen, dass die Produktion von grünem Wasserstoff ihren Kostennachteil verliere, habe Analyst Sean McLoughlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Sobald in Q3 Klarheit über Anreize der Europäischen Union herrsche, könnte die Entwicklung richtig Fahrt aufnehmen. Trotz der Hochstufung von Nel bleibe ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L) aber sein Branchenfavorit.DER AKTIONÄR bleibe ebenfalls für den Wasserstoff-Sektor langfristig positiv gestimmt. Bei den beiden spekulativen Aktien sollten Anleger jedoch klare charttechnische Impulse vor einem Einstieg abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link