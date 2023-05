Die Energiewirtschaftsverbände BDEW, Zukunft Gas und DVGW hätten am Dienstag ihre gemeinsamen Überlegungen zur Entwicklung der Gasindustrie vorgestellt. "Die Gaswirtschaft wird zur Wasserstoffwirtschaft", habe der Vorstand von Zukunft Gas, Timm Kehler gesagt. Erdgas habe die Vergangenheit der Gaswirtschaft geprägt. "Wasserstoff, Ammoniak und Biomethan prägen zunehmend unsere Gegenwart. Und diese neuen Gase sind vor allen Dingen auch unsere Zukunft."



Auch DER AKTIONÄR sehe langfristig für Biomethan erhebliches Potenzial in Deutschland und darüber hinaus. Anleger könnten hier auf die heimischen Player Envitec Biogas (ISIN DE000A0MVLS8/ WKN A0MVLS) und VERBIO (ISIN DE000A0JL9W6/ WKN A0JL9W) setzen. Beide Titel würden sich auf einem interessanten Einstiegsniveau für langfristig ausgerichtete Anleger befinden.



Vom potenziellen Boom bei Wasserstoff würden ganz klar die Industriegase-Riesen Air Liquide (ISIN FR0000120073/ WKN 850133), Air Products (ISIN US0091581068/ WKN 854912) und Linde (ISIN IE000S9YS762/ WKN A3D7VW) zu den Gewinnern gehören. Alle drei Titel würden sich für konservativ ausgerichtete Anleger eignen. Risikobewusste mit Weitblick könnten sich ein paar Stücke des Elektrolyse-Spezialisten Nel (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733) und des Wasserstoff-Hochdruckbehälter-Herstellers Hexagon Purus (ISIN NO0010904923/ WKN A2QKGG) ins Depot.



Sowohl der Wasserstoff- als auch Biomethan-Sektor bieten langfristig spannende Investmentmöglichkeiten, so Michel Doepke von "Der Aktionär".



