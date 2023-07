Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (06.07.2023/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Februar habe die Nel-Aktie einen neuen Abwärtstrend ausgebildet. Als zuverlässige Stütze habe in der Vergangenheit die Marke bei 12 Norwegischen Kronen gedient. Auch wenn die gesamte Wasserstoff-Branche an der Börse nach wie vor wenig gefragt sei, seien die Chancen weiterhin enorm. Neue Geschäftsfelder würden sich jedenfalls am laufenden Band eröffnen.Seit dem Jahreshoch bei 18,95 Kronen im Februar gehe es wieder steil bergab mit der Nel-Aktie. Zweimal stand sie kurz davor, unter den AKTIONÄR-Stoppkurs von umgerechnet einem Euro zu rutschen. Die Marke habe jedoch gehalten und sich somit erneut als tragfähiger Support erwiesen.Mitte Mai habe der Wasserstoff-Wert noch ein Mehrwochenhoch erreicht und kurzzeitig über der wichtigen Marke von 15 Kronen notiert. Im Anschluss hätten jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt und den Kurs immer tiefer gedrückt.Nun würden die Bullen versuchen, die Unterstützung an der 12-Kronen-Marke (umgerechnet 1,03 Euro) zu verteidigen.Weiteren Auftrieb dürfte der Wasserstoff-Titel in Zukunft durch die breite Palette an möglichen Geschäftsfeldern bekommen. Innovation und Trendfolge sei hier das A und O. Autos, Busse, Flugzeuge und auch Kreuzfahrtschiffe würden sich mittlerweile mit Wasserstoff betreiben lassen.Ein schnellerer Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur würde Nel enorm helfen. Ob es dazu kommt, muss sich künftig zeigen. DER AKTIONÄR hält indes an seiner Einschätzung fest: Hält der Support und stabilisiert sich der Kurs, können Mutige das Niveau zum Einstieg nutzen. Der Stoppkurs sollte bei der psychologisch wichtigen Marke von 1,00 Euro belassen werden, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 06.07.2023)