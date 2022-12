Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,3105 EUR +0,15% (22.12.2022, 08:21)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,59 NOK +2,72% (22.12.2022, 08:30)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (22.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Skandinavier könnten im dänischen Herning bis zu 300 Wasserstoff-Tankstellen vom Band rollen lassen, größere Aufträge seien allerdings zuletzt vermehrt ausgeblieben. Immerhin: Ein US-Kunde habe vor kurzem einen Kapazitätsreservierungsvertrag für 16 solcher Tankstellen mit Nel unterzeichnet. Das komme auch bei den Analysten von Jefferies gut an.Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für Nel nach einem Großauftrag von 19 auf 20 Norwegische Kronen (1,92 Euro) angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Mit der neuen Bestellung für den Geschäftsbereich Fueling seien nun bereits 95 beziehungsweise 45 Prozent der von ihm für 2023 und 2024 erwarteten Umsätze in dieser Sparte durch den bestehenden Auftragsbestand gestützt, habe Analyst Skye Landon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben.Zusätzliche Aufträge in den Sparten Elektrolyser und Fueling Betankung würden das Umsatzpotenzial 2023 des Wasserstoff-Unternehmens steigern, so Landon. Im Durchschnitt würden die Analysten für das kommende Jahr einen kräftigen Umsatzsprung auf rund 1,5 Milliarden Norwegische Kronen erwarten."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich gestimmt, Anleger sollten allerdings immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten, so Michel Doepke. (Analyse vom 22.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link