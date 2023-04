Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (28.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Nel-Aktie habe die Talfahrt der vergangenen Monate mit der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal beendet. An der Heimatbörse in Oslo sei der Wasserstoff-Wert am Donnerstag mit einem Plus von satten 17 Prozent auf 14,03 Norwegische Kronen (1,20 Euro) aus dem Handel gegangen. Die Analysten von Goldman Sachs würden unverändert Aufwärtspotenzial sehen.Die US-Investmentbank habe das Kursziel für Nel nach Quartalszahlen von 20,60 auf 21,00 Norwegische Kronen (1,79 Euro) angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Wasserstoffkonzern habe die Erwartungen übertroffen, so Analyst Michele della Vigna in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei von einem rekordhohen Auftragsbestand und einer deutlichen Margensteigerung berichtet worden. Die jüngste Kurskorrektur bringe eine gute Einstiegsmöglichkeit mit sich.In einer Ersteinschätzung vom Donnerstag habe der Analyst zudem die starke Wachstumsdynamik des Auftragsbestands gelobt und gehe davon aus, dass sie sich im weiteren Jahresverlauf fortsetze.Im ersten Quartal hätten sowohl der Umsatz als auch der Verlust beim EBITDA positiv überrascht und die durchschnittlichen Analystenschätzungen klar geschlagen. Besonders stark hätten sich bei Nel der Auftragseingang und -bestand mit einem prozentual dreistelligen Zuwachs entwickelt. Vor allem die Großaufträge von HyCC für ein Vorhaben aus den Niederlanden und HH2E für ein Projekt in Deutschland hätten hier ihre Spuren hinterlassen.Nel habe mit seinem Quartalsbericht überrascht, was sich an der Kurszielanhebung von Goldman Sachs ablesen lasse.Nach dem Kurssprung sollten interessierte Anleger eine Kursberuhigung für einem langfristig angelegten Einstieg abwarten - Watchlist! Generell sind die Zahlen für den gesamten Wasserstoff-Sektor positiv zu werten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2023)