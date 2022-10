Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1295 EUR +1,53% (20.10.2022, 13:23)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

11,645 NOK +1,30% (20.10.2022, 13:09)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (20.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der skandinavische Wasserstoff-Spezialist habe allen voran beim Umsatz die Erwartungen für das dritte Quartal klar verfehlt. Entsprechend sei die Nel-Aktie in den ersten Handelsstunden deutlich unter Druck geraten. Inzwischen notiere der Wasserstoff-Wert allerdings im Plus. Eine Kaufempfehlung stütze.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Nel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 17 Norwegischen Kronen (NOK) belassen. Der Umsatz des Wasserstoffunternehmens sei hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, habe Analystin Zoe Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Bei den Auftragseingängen habe die gute Dynamik aber angehalten.In der Tat hätten die Norweger ihren Auftragseingang vervielfachen können. Demgegenüber stünden weiter deutlich rote Zahlen. Begründet werde die schwache Ergebnisentwicklung im vergangenen Quartal mit hohen Verlusten im Fueling-Segment, schwachen Margen bei 2020/21 unterzeichneten Elektrolyse-Projekten sowie einem erhöhten Personalaufwand.Aktuell befindet sich das Papier auf der Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 20.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link