Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1895 EUR -1,57% (04.05.2023, 10:44)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,05 NOK +1,04% (04.05.2023, 10:30)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (04.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist habe seine Pläne für den Bau einer neuen automatisierten Gigawatt-Elektrolyseur-Fabrik im US-Bundesstaat Michigan bekannt gegeben. Im Endausbau werde die Anlage mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen und zu den größten Elektrolyseur-Fabriken der Welt gehören.Die Ankündigung sei auf dem SelectUSA-Investitionsgipfel in Washington erfolgt. Doch schon im Januar habe CEO Håkon Volldal gegenüber dem "Aktionär" verraten, dass die USA ein interessanter Standort für Nel seien.Auf der operativen Seite mache Nel mit der Expansion in den USA große Schritte in die richtige Richtung. Auch wenn die Aktie hochspekulativ sei, könnten mutige Anleger nun einen Kauf wagen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2023)Börsenplätze Nel-Aktie: