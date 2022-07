Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,6315 EUR +10,24% (19.07.2022, 14:03)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

16,755 NOK +6,31% (19.07.2022, 13:56)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (19.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der größte Auftrag der Unternehmensgeschichte sorge bei der Wasserstoff-Aktie Nel für einen charttechnischen Befreiungsschlag. Seit der Bekanntgabe der 200-Megawatt-Order am Montag habe das Papier über 20 Prozent an Wert gewonnen. Das dürfte vor allem Leerverkäufern gar nicht gefallen.Die Aktie des norwegischen Unternehmens sei bei Shortsellern beliebt. Laut Finanstilsynet seien derzeit etwa 5,4 Prozent aller ausstehenden Nel-Papiere leerverkauft. Mit dem jüngsten Kurssprung wachse zumindest etwas der Druck auf die Shortseller.Aus charttechnischer Sicht sende der Wasserstoff-Titel äußerst positive Signale. So habe in dieser Woche die 200-Tage-Linie deutlich von unten nach oben durchbrochen werden können. Gleichzeitig bedeute der Kursanstieg auch der höchste Stand seit dem Frühjahr."Der Aktionär" bleibt für den Wasserstoff-Wert dennoch langfristig optimistisch gestimmt. Nur für mutige Anleger geeignet, so Michel Doepke. (Analyse vom 19.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link