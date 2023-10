Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6864 EUR -3,13% (12.10.2023, 17:22)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,862 NOK -4,52% (12.10.2023, 16:28)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Am Donnerstag verliere die Nel-Aktie erneut rund fünf Prozent an Wert. Einmal mehr gebe es Gegenwind von Analystenseite. Doch nicht nur das Papier von Nel sei davon betroffen, auch bei den Rivalen McPhy und ITM Power würden die Kursziele massiv zusammengestrichen.Die britische Investmentbank Barclays habe Nel von "Overweight" auf "Equal Weight" heruntergestuft und das Kursziel von 25,00 auf lediglich 8,10 Norwegische Kronen (0,70 Euro) gesenkt. Wasserstoff bleibe ein entscheidender Faktor in der Dekarbonisierung, also der Verringerung von Treibhausgas-Emissionen - gerade in Branchen, die damit ihre Schwierigkeiten hätten, habe Analyst Naisheng Cui in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.Die aktuell börsennotierten Elektrolyse-Spezialisten seien aber nicht unbedingt diejenigen, die vom Trend am stärksten profitieren würden, so der Experte. Im Vergleich favorisiere er die norwegische Nel. ITM Power aus Großbritannien und McPhy Energy aus Frankreich habe er jeweils auf "Underweight" abgestuft.Harsche Kritik von Barclays, die am Donnerstag die vor Kurzem gestartete Erholungsbewegung bei der Aktie von Nel erneut ins Stocken bringe. Zuletzt hätten die Skandinavier allerdings auch einen positiven Newsflow vermissen lassen. Seit der letzten Quartalszahlenvorlage habe Nel keinen nennenswerten Auftrag vermeldet.Der negative Analystenkommentar würge eine deutlichere Kurserholung am Donnerstag ab. Ohnehin bedürfe es für eine nachhaltige charttechnische Trendwende neben größeren Aufträgen auch positive Impulse vom Zinsumfeld und dem Gesamtmarkt.Anleger agieren beim norwegischen Papier vorerst weiter mit Vorsicht und bleiben an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)