Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,2835 EUR +0,67% (21.12.2022, 09:33)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,27 NOK +0,30% (21.12.2022, 09:20)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (21.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Am Dienstag sei die Nel-Aktie um gut 12,5% an der Heimatbörse in Oslo eingebrochen. Für den Abverkauf habe ein kritischer Analystenkommentar samt gekürzter Schätzungen aus dem Hause DNB gesorgt. Am Abend habe der Wasserstoff-Spezialist dann wiederum mit einer vielversprechenden Neuigkeit aufhorchen lassen können.Das Unternehmen habe einen Kapazitätsreservierungsvertrags für 16 Wasserstofftankstellen vermelden können. Nel rechne damit, dass eine endgültige Vereinbarung voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 geschlossen werde. Die Lieferung könnte dann ab dem vierten Quartal 2023 erfolgen und sich dann sogar über das Jahr 2024 erstrecken. Den Wert für den Reservierungsvertrag beziffere Nel auf etwa 7 Mio. USD, die endgültige Bestellung auf etwa 17 Mio. USD. Nel sei in der Lage, im dänischen Herning pro Jahr bis 300 Wasserstofftankstellen vom Band rollen zu lassen.Zuvor habe indes ein kritischer Analystenkommentar die Nel-Aktie unter Druck gesetzt. Analyst Martin Huseby Karlsen rate weiter zum Verkauf. Er meine, dass Nel "in erster Linie ein Fall für alkalische Elektrolyseure geworden ist, wo es Erfolg beim Auftragseingang gibt". Die beiden anderen Geschäftsbereiche würden sich laut Karlsen mit Herausforderungen konfrontiert sehen: "Tankstellen haben Probleme mit der Produktqualität und der Garantie, und die PEM-Elektrolyseure benötigen die Hilfe von General Motors (GM), um auf den Markt zu kommen", so der Analyst. Die positiven Trends bei alkalischen Elektrolyseuren würde durch die negativen mehr als ausgeglichen werden, meine der DNB-Analyst. Karlsen habe daraufhin seine Schätzungen für die Jahre 2023 bis 2025 nach unten revidiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: