Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1145 EUR +0,68% (17.07.2023, 10:49)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,55 NOK -0,95% (17.07.2023, 10:34)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (17.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.In den vergangenen Handelsmonaten habe Nel auftragsseitig wenig bei den Marktteilnehmern punkten können. Gegen Ende der zurückliegenden Woche habe das Unternehmen immerhin einen frischen, nennenswerten Auftrag aus Frankreich verbucht. Indes richte sich der Fokus bereits auf die bevorstehenden Quartalszahlen.Konkret liefere Nel Ausrüstung für alkalische Elektrolyseure mit einer Leistung von 20 Megawatt für das Projekt in Port-La-Nouvelle, Frankreich von Hyd'Occ. Der Auftragsgegenwert werde auf rund neun Mio. Euro beziffert. Nel habe bereits die FEED-Studie (Front-End Engineering and Design) für das Projekt durchgeführt und geliefert, heiße es in einer Pressemitteilung. Der Elektrolyseur werde demnach erneuerbaren Wasserstoff für die lokale Industrie und das Transportwesen in Südfrankreich liefern."Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Hyd'Occ bei diesem wichtigen Projekt in Frankreich bekannt zu geben, wo wir bisher nur relativ bescheiden vertreten waren. Das Projekt birgt ein großes Potenzial für Nel, da es sich um eine der zukünftigen Wasserstoff-Drehscheiben im Mittelmeerraum handelt" so Hans Hide, Chief Project Officer bei Nel.Anleger sollten einmal mehr nicht zu hohe Erwartungen an das Nel-Zahlenwerk haben. Mit den Zahlen zum ersten Quartal 2023 habe der Wasserstoff-Spezialist bereits für eine Überraschung gesorgt.Spekulativ ausgerichtete Anleger können auf eine positive Überraschung bei der bevorstehenden Zahlenvorlage setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wichtig: Ein Stopp bei 0,90 Euro sei Pflicht, um größere Kursverluste zu vermeiden. (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link