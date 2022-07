Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen könne sowohl alkalische als auch PEM-Elektrolyseure fertigen. Nach Australien solle Nel nun eine PEM-Einheit liefern, Auftraggeber sei Viva Energy Australia. Der Kunde besitze die Raffinerie in Geelong und beliefere ein Netz von rund 1.350 Tankstellen in Down Under. Der Container-PEM-Elektrolyseur solle nach der Installation der größte in Australien sein und grünen Wasserstoff für eine Flotte von schweren Brennstoffzellen-Fahrzeugen produzieren. Nel beziffere den Auftragsgegenwert auf 4 Mio. Euro, die Auslieferung des Systems werde für das dritte Quartal 2023 angepeilt.Der frische Auftrag für Nel folge auf einen exklusiven Liefervertrag mit dem australischen Unternehmen Pacific Energy, welches vor Kurzem die Übernahme von ENGV angekündigt habe. Die Norweger würden sich in einer guten Position befinden, um sich perspektivisch nennenswerte Marktanteile in Australien zu sichern. Spekulativ ausgerichtete Anleger sollten aber vorerst weitere positive Chartsignale abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.07.2022)Börsenplätze Nel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:1,3305 EUR -1,15% (12.07.2022, 14:22)