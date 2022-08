Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nel.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (04.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die freundliche Stimmung setze sich im Wochenverlauf fort und auch die Nel-Aktie habe in den vergangenen Tagen zulegen können. Eine Reihe von positiven Nachrichten wirke nach und damit helle sich auch das Chartbild weiter auf. Die aktuelle Lage sei bei dem Titel besonders spannend, da einige Hinweise auf einen weiteren Ausbruch hindeuten würden.Der Newsflow bei Nel und anderen Green-Tech-Titel habe in den letzten Wochen für eine Reihe positiver Überraschungen gesorgt. Die Nel-Aktie habe seit Mitte Juli bereits 23,4 Prozent zugelegt. Auch der wichtige GD200 bei 14,88 Norwegische Kronen (NOK) hätten die Bullen hinter sich gelassen. Der Indikator fungiere nun als starke Unterstützung für die weitere Erholung.Bisher gescheitert seien die Bullen an der Widerstandszone im Bereich der 17-NOK-Marke. Seitdem pendle der Kurs in einer Range zwischen der 200-Tage-Linie und dem Widerstand. In der vergangenen Woche habe es bereits einen Ausbruchsversuch gegeben, als der Kurs innerhalb von nur zwei Handelstagen um 14,9 Prozent in die Höhe geschnellt sei. Auch das Volumen sei in dieser Zeit deutlich angestiegen. Die Chancen für einen zeitnahen Ausbruch stünden damit gut, denn die Bullen seien in Kauflaune.Bei der Nel-Aktie entspanne sich die Lage zunehmend und die Bullen hätten das Steuer in der Hand. Der nächste Ausbruch könnte bereits in einigen Tagen bis wenigen Wochen erfolgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: