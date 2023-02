Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (09.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nel befinde sich weiter in der Erfolgsspur. Nachdem Morgan Stanley-Analyst Arthur Sitbon das Kursziel jüngst um 70% erhöht habe, habe der Kurs des norwegischen Unternehmens seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt.Die Nel-Aktie habe seit Jahresbeginn um fast 40% zugelegt. Zuletzt habe sie das Juli-Hoch bei 17,10 NOK (Norwegische Kronen) geknackt. Dies habe für den Abschluss einer unteren Umkehrformation gesorgt. Nun nehme sie Kurs auf die 20-NOK-Marke. Ein wichtiges Etappenziel sei das Hoch von November 2012 bei 20,43 NOK. Das Potenzial der Nel-Aktie sei noch nicht ausgeschöpft, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2023)Börsenplätze Nel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:1,6895 EUR -1,05% (09.02.2023, 10:42)