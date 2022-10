Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (04.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Finanzielle Unterstützungen von politischer Seite seien enorm wichtig, um die Entwicklung von konkurrenzfähigen Wasserstoff-Lösungen voranzutreiben. In den USA komme nun der norwegische Spezialist Nel in den Genuss einer Förderung. Doch mit Zuschüssen allein sei den Skandinaviern nicht geholfen. Es brauche auch Aufträge.Nel erhalte vom US-Verteidigungsministerium, Engineer Research and Development Center, eine Förderung in Höhe von 5,6 Millionen Dollar. Die Finanzmittel sollten dazu dienen, die Entwicklung fortschrittlicher PEM-Elektrolyseure zu beschleunigen, die eine kostengünstige Wasserstoffspeicherung und robuste Anwendungen ermöglichen sollten.Die Projektdauer belaufe sich auf 19 Monate. "Wir freuen uns sehr über diese Finanzierung durch das Verteidigungsministerium. Dieses Projekt wird ein wichtiger Wegbereiter für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff in großem Maßstab für industrielle Anwendungen mit der PEM-Technologie sein", so Kathy Ayers, Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung bei Nel.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 1,10 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 04.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link