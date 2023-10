Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,5868 EUR -1,54% (30.10.2023, 17:57)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

6,906 NOK -3,39% (30.10.2023, 16:30)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (30.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Bei der Aktie von Nel zeichne sich weiterhin keine charttechnische Trendwende nach oben ab. Auch die Zahlen zum dritten Quartal in der vorherigen Handelswoche hätten die Marktteilnehmer nicht überzeugen können. Im Gegenteil: Der Wasserstoff-Wert sei weiter abverkauft worden. Nun habe der Finanzvorstand des Unternehmens das vergünstigte Niveau genutzt und ein Zeichen gesetzt.Nel-CFO Kjell Christian Bjørnsen habe am Montag insgesamt 20.000 Aktien zum durchschnittlichen Kurs 6,976 Norwegische Kronen (umgerechnet 0,59 Euro) erworben. Zuvor habe Bjørnsen keine Aktien des Unternehmens besessen, sondern nur Optionen. Hier kontrolliere der Manager 625.571 Stück.Zugegeben: Der Kauf von 20.000 Anteilen im Gegenwert von rund 11.800 Euro sei überschaubar. Dennoch handele es sich um ein erstes positives Signal vom Management aus.Wichtiger wäre, wenn Nel wieder auftragsseitig bei den Anlegern punkten könnte. Allerdings nehme die Gesellschaft inzwischen nicht mehr jeden Auftrag um jeden Preis an. Der Präsentation zum dritten Quartal 2023 sei zu entnehmen, dass Nel finanziell solide aufgestellt sei und nur Verträge mit akzeptablen Risikoprofilen unterzeichnen werde, die einen "positiven finanziellen Beitrag" leisten würden.Der Insiderkauf sei ein kleines positives Signal. Für eine nachhaltige Trendwende im Chart bedürfe es allerdings mehr. Nennenswerte Neuigkeiten von der Auftragsseite und Rückenwind in Form von sinkenden Anleiherenditen respektive günstigeren Zinsen könnten dafür sorgen.Anleger agieren weiter mit Vorsicht und verharren vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2023)