Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1505 EUR -5,04% (20.09.2022, 15:33)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

11,83 NOK -3,47% (20.09.2022, 15:18)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (20.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist entwickele seine Elektrolyseur-Technologien stetig weiter, um dem stetig steigenden Konkurrenzdruck standzuhalten. Nel und ein wichtiger Partner hierbei, das Institute for Energy Technology, bekämen nun finanzielle Unterstützung vom norwegischen Forschungsrat.13 Millionen Norwegische Kronen (NOK) (knapp 1,3 Millionen Euro) stelle die Institution dem Duo zur Verfügung, um entsprechende Testverfahren zu beschleunigen. Damit solle die Zeit verkürzt werden, bis neue grüne Wasserstofftechnologien auf den Markt gebracht werden könnten, heiße es in einem Beitrag von Nel."Unsere Kunden wollen natürlich die neueste und beste Technologie und deshalb ist es wichtig, ein schnelles Testverfahren zu haben, das auch sicherstellt, dass die Wasserstoffanlagen über einen langen Zeitraum hinweg in hoher Qualität produzieren", so Egil Rasten, leitender Technologe bei Nel. Das Projekt mit dem Titel "H2ACCELERATE" ziele demnach darauf ab, die Elektrolyseurtechnologie durch die Entwicklung und Qualifizierung von Testprotokollen für beschleunigte Belastungstests (AST) und fortschrittliche Zustandsüberwachung von Zellen und Stacks zu verbessern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: