Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,7538 EUR -6,71% (26.09.2023, 10:41)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,584 NOK -6,29% (26.09.2023, 10:28)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (26.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der tiefe Fall der Nel-Aktie gehe auch am Dienstagmorgen ungebremst weiter. Zuletzt habe eine neue Studie von Bernstein die Korrektur beschleunigt. Analystin Deepa Venkateswaran habe angesichts der miserablen Kursentwicklung die Reißleine gezogen und den Wasserstofftitel drastisch herabgestuft.Es seien harte Worte, die Analystin Venkateswaran für den einstigen Überflieger Nel gefunden habe. "Weg mit den Amateuren, die Profis sind da", habe sie geschrieben. Nel sei von den Wettbewerbern überholt worden.Erst im Mai habe Venkateswaran Nel mit einem Kursziel von 17 NOK und der Einstufung "outperform" in seine Bewertung aufgenommen. Jetzt habe sie das Kursziel drastisch auf 9 NOK gekürzt und die Einstufung auf "underperform" gesenkt. Die Dynamik des Auftragseingangs habe sich in den letzten Quartalen deutlich verlangsamt. Bedenklich sei außerdem, dass Nel Schwierigkeiten habe, Pipeline-Projekte in konkrete Aufträge zu verwandeln.Anleger bleiben an der Seitenlinie und warten, bis sich ein nachhaltiger Boden ausgebildet hat, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link