unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,208 EUR -2,50% (04.04.2023, 22:26)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,65 NOK -1,97% (04.04.2023, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (05.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Nel-Aktie habe im ersten Quartal unter extremen Kursschwankungen gelitten. Seit Anfang Februar befinde sich das Papier auf Talfahrt. Dabei habe Nel seine Wasserstoffprojekte im Auftaktquartal stark vorangetrieben und einen Großauftrag an Land gezogen.Für lange Gesichter bei den Anlegern habe die Anfang März durchgeführte Kapitalerhöhung gesorgt. Insgesamt habe Nel 108 Mio. neue Aktien zum Kurs von 14,90 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 1,34 Euro) ausgegeben. Die jüngste Kapitalmaßnahme solle der Expansion dienen, um v.a. in Europa und den USA neue Produktionskapazitäten zu schaffen.Dennoch habe Nel die Entwicklung des grünen Wasserstoffs in Deutschland im ersten Quartal weiter vorangetrieben. Das Großprojekt mit HH2E sei endlich unter Dach und Fach. HH2E plane den Aufbau skalierbarer Wasserstoff-Projekten in Deutschland. Dafür beliefere Nel das Unternehmen mit Elektrolyseur-Ausrüstung mit einer Gesamtleistung von 120 Megawatt.Die langfristigen Aussichten für Nel würden stimmen, die hohe Auftragslage sollte auch in Zukunft anhalten. Die Aktie sei jedoch bereits entsprechend hoch bewertet, weshalb Anleger den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten sollten. Solange sich das Chartbild nicht deutlich aufhellen, dränge sich ein Einstieg ohnehin nicht auf, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU