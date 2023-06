Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (08.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Derzeit würden bei der Nel-Aktie einfach die Impulse fehlen. Sowohl nennenswerte Aufträge als auch bahnbrechende Neuigkeiten aus dem aufstrebenden Wasserstoff-Sektor würden derzeit auf sich warten lassen. Indes rate JPMorgan unverändert von einem Engagement auf der Long-Seite beim norwegischen Elektrolyse-Spezialisten ab.Die US-Bank habe das Votum für Nel auf "Underweight" belassen. Während der jüngsten "JPM Global Hydrogen Week" sei die Meinung vorherrschend gewesen, dass für eine Wasserstoff-Wende auf kurze Sicht noch erhebliche Herausforderungen bewältigt werden müssten, bevor größere Investitionen getätigt werden könnten, habe Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie geschrieben.Inzwischen gebe es aber Fortschritte, sodass die Erwartungen an die Technik nun realistischer seien. Für aus dem Wirtschaftsraum EMEA kommende Lösungsanbieter für die Wasserstoff-Herstellung mit elektrischer Energie sowie deren Speicherung und Verteilung bleibe er allerdings vorsichtig.Von Unternehmensseite gebe es aktuell wenig zu berichten. Zuletzt hätten die Norweger Anfang Mai erklärt, im US-Bundesstaat Michigan eine Gigafactory errichten zu wollen. "Wir sind begeistert, dass Nel Hydrogen bis zu 400 Millionen Dollar investiert und mehr als 500 gut bezahlte Arbeitsplätze im Bereich der sauberen Energie hier in Michigan schafft", habe Gouverneur Whitmer zu der Absicht der Skandinavier gesagt, in seinem Bundesstaat ein Werk zu eröffnen.Anleger sollten Nel trotz des kritischen Analystenkommentars und den derzeit ausbleibenden Großaufträgen nicht abschreiben. Das Unternehmen verfüge über aussichtsreiche Elektrolyse-Technologien, die in einer modernen Wasserstoff-Energiewelt ihren Platz finden dürften.Neueinsteiger sollten positive Chartimpulse abwarten. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 1,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)