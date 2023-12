Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (05.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Bundeskanzler Olaf Scholz habe vor Kurzem die Bedeutung von Geothermie und Wasserstoff für die bis 2045 angestrebte Klimaneutralität Deutschlands unterstrichen. Die ambitionierten Ausbauziele, gerade im Wasserstoff-Bereich, würden erhebliches Marktpotenzial für darauf spezialisierte Unternehmen wie Nel, Plug Power oder Hexagon Purus schaffen.Für die Produktion von grünem Wasserstoff seien Elektrolyseure essentiell. Hier könnten perspektivisch u.a. Hersteller wie Nel aus Norwegen oder Plug Power aus den USA zum Zuge kommen. Aber auch innovative und v.a. sichere Transport- und Speichersysteme werden von Nöten sein, um eine stabile und nachhaltige Wasserstoff-Wertschöpfungskette in Deutschland und darüber hinaus zu etablieren. Eine der ersten Adressen: Hexagon Purus.Unter den beiden genannten Elektrolyseur-Produzenten erhalte derzeit ganz klar der Aktie von Nel den Vorzug. Gegenüber dem US-Wettbewerber würden die Norweger eine weitaus bessere Kostendisziplin fahren. Auch charttechnisch gebe die Nel-Aktie aktuell die bessere Figur ab. Wichtig: Ein Stopp bei 0,53 Euro sichere vor größeren Verlusten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: