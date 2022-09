Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,169 EUR -0,43% (28.09.2022, 08:24)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,26 NOK +1,32% (28.09.2022, 08:44)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (28.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl Nel kürzlich einen Millionenauftrag eingesackt habe, könne die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Produzenten keine Trendwende einläuten. Stattdessen rücke der vom "Aktionär" festgelegte Stoppkurs bei 1,10 Euro immer näher. Zu Wochenbeginn habe die Aktie nun aber eine starke Reaktion an der Unterstützung gezeigt. Das müssten Anleger nun beachten.Seit August stecke die Nel-Aktie im Abwärtstrend fest. Nach dem Fall unter die 50-Tage-Linie bei 14,79 Norwegische Kronen (NOK) und die 200-Tage-Linie bei 14,22 NOK habe das Papier neue Verkaufssignale generiert. Schnell sei der Rutsch unter die 100-Tage-Linie bei 14,02 NOK gefolgt. Seitdem sei das 52-Wochen-Tief bei 10,50 Kronen (1,03 Euro) immer näher gerückt.Am Montag dann der Lichtblick: Die Unterstützung bei 11,80 NOK habe gehalten, die Aktie habe wieder den Weg nach oben gefunden. Der Schlusskurs am gestrigen Dienstag habe bei 12,26 Norwegischen Kronen (1,18 Euro) gelegen. Aber Achtung: Könne die Unterstützung den Abwärtssog nicht nachhaltig aufhalten, drohe schnell der Absturz in den Bereich des Stoppkurses bei 1,10 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: