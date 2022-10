Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1945 EUR -0,87% (31.10.2022, 10:18)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,285 NOK -0,77% (31.10.2022, 10:03)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (31.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel-Anleger könnten auf eine turbulente Handelswoche zurückblicken. Zwar habe sich die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten nach den enttäuschenden Quartalszahlen wacker gehalten, dennoch sei die Schwankungsbreite enorm hoch gewesen. Hinzu komme, dass eine bedeutende Marke noch immer nicht habe erobert werden können. Darauf komme es jetzt an.Ausgehend vom Support am Januar-Tief bei 10,50 Norwegische Kronen (NOK) sei der Nel-Aktie der Rebound gelungen. Während einer dynamischen Aufwärtsbewegung sei dann sogar der Sprung über die Abwärtstrendlinie bei 12,15 NOK geglückt. Aus charttechnischer Sicht sei das ein starkes Kaufsignal und deute dabei ebenfalls auf eine mittelfristige Trendwende hin.Da der Ausbruch jedoch unter niedrigem Handelsvolumen stattgefunden habe, sei die Wahrscheinlichkeit eines Fehlausbruchs hoch. Die Gefahr sei zwar noch nicht gebannt, habe jedoch letzte Woche leicht entschärft werden können. So habe die Aktie während ihrer starker Intraday-Ausschläge mehrmals die kürzlich überwundene Trendlinie sowie den Unterstützungsbereich um die 12-NOK-Marke getestet. Diese erfolgreichen Tests würden wiederum die Chancen für die Bullen erhöhen, dass die nächste wichtige Hürde an der 50-Tage-Linie bei 12,73 NOK geknackt werden könne. Anschließend wäre der Weg kurzfristig bis zum GD200 bei 13,80 NOK frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: